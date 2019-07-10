Кайо: уровень российского чемпионата выше, чем в Португалии

Полузащитник «Краснодара» Кайо высказался о Российской Премьер-Лиге. Ранее футболист выступал за португальскую «Санта-Клару».

«У клуба прекрасные условия для подготовки. Уже хотелось бы отметить болельщиков, которые неустанно нас поддерживают. Мне всё нравится.

Когда переходишь в другую команду, ты уже знаешь, где именно ты будешь играть, но многое также зависит от тренера. Если он посчитает, что на какой-то другой позиции я тоже смогу принести пользу, то почему бы и нет.

В российском чемпионате больше времени уделяется физической подготовке, это главное отличие от португальского чемпионата. Игрок, который переходит в российский чемпионат, должен привыкнуть к тому, что придётся много работать над физикой.

В первую очередь для меня переход в «Краснодар» — это новый опыт. Уровень российского чемпионата выше, чем в Португалии, поэтому и задача здесь серьёзнее. Я поговорил с семьёй и агентами, все были за этот переход», — передаёт слова Кайо корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.