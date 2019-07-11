Камболов — о новичках «Краснодара»: хорошие ребята, быстро думают на поле

Игрок защитной линии «Краснодара» Руслан Камболов, недавно перешедший из казанского «Рубина», поделился мнением о зарубежных новичках «быков» — голландце Тонни Вилене, бразильце Кайо Панталеане и датчанине Юнесе Намли.
«Хорошие ребята. Видно, что они быстро думают на поле и хорошо обращаются с мячом. Нам нужно налаживать игровые связи. Был очень короткий период подготовки, но надо как можно скорее начать лучше друг друга понимать.
Адаптация к чемпионату России? Думаю, она не затянется. Мне кажется, они уже себя неплохо чувствуют в команде. Если коллектив хороший, то совсем не важно, россиянин ты или иностранец, — все с легкостью вливаются", — сказал Камболов в интервью «Известиям».
В минувшем сезоне 29-летний уроженец Владикавказа принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги.
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