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«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»

«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков».

29-летний футболист уже прошёл медицинское обследование и заключил соглашение с новым клубом. Контракт рассчитан до лета 2021 года. Условия сделки не разглашаются.

Камболов является воспитанником московского «Локомотива», цвета которого защищал с 2007 по 2010 год. В последующие несколько лет хавбек успел поиграть за «Нижний Новгород», «Волгарь» и «Нефтехимик», а в 2014 году перебрался в «Рубин». С 2015 года Руслан вызывается в сборную России.

В минувшем сезоне Камболов принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями и получил 7 жёлтых карточек.

«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»
«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»
Фото: Официальный сайт ФК «Краснодар»
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