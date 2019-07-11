Ярмоленко: я потерял 8 месяцев и очень соскучился по «Вест Хэму»

Украинский форвард «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за серьёзной травмы, полученной осенью, рассказал, что вернулся к тренировкам и готовится с командой к новому чемпионату.
«Хотел бы поблагодарить болельщиков команды. Когда я травмировался и приходил на стадион на домашние матчи, то болельщики постоянно говорили, что ждут моего возвращения, хотят видеть мою игру. Это очень приятно. Сейчас я счастлив вернуться к работе с командой. Наслаждаюсь тренировками, так как потерял 8 месяцев и очень соскучился по команде. Я сменил номер, так как выступаю под 7-м номером в составе сборной Украины. Также это счастливая для меня цифра, и надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за «Вест Хэм», — цитирует Ярмоленко пресс-служба клуба.
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