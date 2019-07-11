Комбаров: Глушакова и Ещенко отправляли в дубль «Спартака» абсолютно не за лайк

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», поделился мнением о конфликте между экс-полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
Напомним, в сентябре 2018 года по решению Карреры Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко были отправлены в дубль «Спартака». Незадолго до этого они поставили лайк под постом актёра и болельщика клуба Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал итальянца.
«Абсолютно не за лайк их отправили в дубль. Лайк был предлогом. Сами знаете, какая ситуация была на тот момент, между Денисом и тренером разгорался открытый конфликт. И Денис высказывался в Сети, и тренер внутри команды делал жизнь Дениса, скажем так, не очень сладкой.
Тренер хотел других отношений в команде, а лайки стали поводом. Ещенко попал в эту ситуацию по несчастливой случайности в силу своей беззаботности и распахнутой души. Я даже не уверен, что Ещенко понял контекст того стихотворения и вообще читал его. Я сам иногда ставлю лайк, просто увидев знакомого человека на фотографии и не читая сам пост. А внутри может быть жесть. Возможно, и в случае Ещенко это было так. Что касается Дениса, то я до сих пор не знаю, целенаправленно он лайкал тот пост или нет», — цитирует Комбарова «Р-Спорт».
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