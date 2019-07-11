Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии
Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии, который он занимал с прошлого года. Возможно, что он будет работать в новом клубе под названием «Алания Владикавказ». Об этом сообщил источник в администрации правительства региона.
«Габулов написал заявление об отставке по собственному желанию. Не исключено, что он будет работать в системе возрождаемого в республике футбольного клуба „Алания“, — цитирует свой источник РИА „Новости“.
Габулов ранее выступал за сборную России, а на клубном уровне – за ЦСКА и «Динамо», «Аланию», «Кубань», «Амкар», «Анжи» и «Брюгге». В ноябре 2018 года он был назначен министром спорта Северной Осетии.
Во Владикавказе представлена «Алания». Тренером команды будет Спартак Гогниев
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