Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии, который он занимал с прошлого года. Возможно, что он будет работать в новом клубе под названием «Алания Владикавказ». Об этом сообщил источник в администрации правительства региона.

«Габулов написал заявление об отставке по собственному желанию. Не исключено, что он будет работать в системе возрождаемого в республике футбольного клуба „Алания“, — цитирует свой источник РИА „Новости“.

Габулов ранее выступал за сборную России, а на клубном уровне – за ЦСКА и «Динамо», «Аланию», «Кубань», «Амкар», «Анжи» и «Брюгге». В ноябре 2018 года он был назначен министром спорта Северной Осетии.