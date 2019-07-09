Во Владикавказе представлена «Алания». Тренером команды будет Спартак Гогниев

Во Владикавказе состоялась презентация нового футбольного клуба под названием «Алания Владикавказ». Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов сообщил, что главным тренером клуба назначен Спартак Гогниев.

«Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им.



Данил профессионально подходит к делу и прекрасно понимает, как должен функционировать профессиональный футбольный клуб. Будет чёткое разграничение полномочий: спортивная часть, административная, финансовая. Бюджет? Он достаточен, чтобы бороться за самые высокие места в лиге. Это умеренные финансы.



С этого сезона новая команда будет выступать в ПФЛ. Основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за «Спартак», перешли в «Аланию». Также у нас будет усиление. Главным тренером команды станет Спартак Гогниев», — приводит слова Габулова пресс-служба Министерства спорта Республики Северная Осетия — Алания.