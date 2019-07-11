Премия Бышовца: Ещенко назвал лучшим Максименко, Комбаров — Игнатьева

«Чемпионату» стало известно, как проголосовали некоторые футболисты клубов Российской Премьер-Лиги в номинации на премию Бышовца, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года.



В голосовании принимают участие только российские футболисты старше 28 лет, которые провели не менее 40 матчей в РПЛ, или моложе, но игроки сборной, сыгравшие не менее 30 матчей в РПЛ. За первое место каждый футболист получает по три балла, за второе — два, за третье — один.



Сослан Джанаев: Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Фёдор Чалов, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА).



Юрий Газинский («Краснодар»): Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов (оба – «Краснодар»), Ильзат Ахметов (ЦСКА).



Сергей Петров («Краснодар»): Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Иван Игнатьев (все – «Краснодар»).



Артём Ребров («Спартак»): Иван Игнатьев, Матвей Сафонов (оба – «Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак»).



Андрей Ещенко («Спартак»): Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (все – «Спартак»).



Дмитрий Комбаров («Крылья Советов»): Иван Игнатьев, Матвей Сафонов (оба – «Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак»).



Владимир Гранат («Рубин»): Фёдор Чалов, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Дзюба, Глушаков и Акинфеев проголосовали в номинации на премию Бышовца