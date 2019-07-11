Дуглас Сантос: в Петербурге всё по-другому, совершенно иная культурная среда

Новичок «Зенита» защитник Дуглас Сантос рассказал, как проходит его адаптация в стане петербургской команды.

«Мои первые дни в Петербурге прошли хорошо, здесь всё по-другому. Совершенно иная культурная среда. Но я три года провёл в Германии, и там тоже всё не так, как в Бразилии. Но я хорошо чувствую себя в России и настроен побеждать. Вообще, я хотел взять себе шестой номер, он он уже занят капитаном команды. Надо уважать это. Но третий номер тоже хороший. Всё равно самое главное не цифра на спине, а то, как ты играешь. Моя жена действительно беременна и находится в Бразилии. Ждём рождения ребёнка в конце июля. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Это самое важное для меня.

Жена понимает, что переход в «Зенит» — часть моей работы. Я должен ставить перед собой новые цели и идти вперёд. После того как родится дочка, семья присоединится ко мне. Халк? Мы с ним действительно друзья, из одного города. Хотя как люди немного разные. Знаю, что у него многое связано с «Зенитом». Моя цель тоже играть так, чтобы радовать болельщиков", — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.