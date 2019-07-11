Кононов объяснил отмену выборов капитана «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал решение назначить защитника Георгия Джикию новым капитаном команды.



«Этот выбор созрел для меня уже давно. Я, конечно, наблюдал за каждым из игроков и видел все стороны – как они тренируются, как общаются друг с другом, как реагируют на выигрыши и на проигрыши и как сплачивают коллектив. Очень многое я почерпнул именно из этого. Поэтому здесь, я думаю, выбор был очевиден, и, надеюсь, он будет правильным», — сказал Кононов в ролике на канале «Спартака» в YouTube.



Также специалист объяснил, почему принял решение отменить выборы капитана и назначить нового обладателя повязки самостоятельно: «Я вспоминаю прошлый год, вспоминаю, как СМИ очень щепетильно подошли к выборам капитана. В первую очередь я сделал акцент на том, чтобы снизить эту внешнюю напряжённость со стороны прессы и больше внимания уделить работе».

«Святой» Георгий. Воля фанатов «Спартака» исполнена, Джикию назначили капитаном Но теперь для идеализируемого футболиста начнутся непростые времена.