«Барселона» объявила о подписании воспитанника «Вест Бромвича»
Воспитанник «Вест Бромвич Альбион» Луи Бэрри продолжит карьеру в «Барселоне», сообщается в «инстаграме» академии каталонского клуба.
16-летний нападающий подписал с сине-гранатовыми контракт сроком на три года — до лета 2022 года. Сумма трансфера англичанина остаётся неизвестной.
Фото доступно в «инстаграме» академии «Барселоны».
В минувшем сезоне в составе команды «Вест Бромвича» U18 Бэрри сыграл 15 матчей. На его счету 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Также он провёл одну игру в составе команды «Вест Бромвича» U23.
Бэрри вызывался в юношеские сборные Англии различных возрастов. За национальную команду U16 своей страны он сыграл 9 матчей и забил 6 мячей. В «Барселоне» он будет выступать за команду U19.
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