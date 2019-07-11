«Барселона» объявила о подписании воспитанника «Вест Бромвича»

Воспитанник «Вест Бромвич Альбион» Луи Бэрри продолжит карьеру в «Барселоне», сообщается в «инстаграме» академии каталонского клуба.

16-летний нападающий подписал с сине-гранатовыми контракт сроком на три года — до лета 2022 года. Сумма трансфера англичанина остаётся неизвестной.

Фото доступно в «инстаграме» академии «Барселоны».

В минувшем сезоне в составе команды «Вест Бромвича» U18 Бэрри сыграл 15 матчей. На его счету 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Также он провёл одну игру в составе команды «Вест Бромвича» U23.

Бэрри вызывался в юношеские сборные Англии различных возрастов. За национальную команду U16 своей страны он сыграл 9 матчей и забил 6 мячей. В «Барселоне» он будет выступать за команду U19.