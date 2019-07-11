Тарасов назвал враньём информацию, что предлагал «Локо» контракт на 3-4 месяца

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опроверг информацию о том, что он предлагал «железнодорожникам» подписать новый контракт сроком на три-четыре месяца.

«Как показала информационная практика, если отсутствует правда за спиной, в ход идут заказные, лживые статейки. Враньё», — написал Тарасов в сторис своего «инстаграма».

Тарасов опроверг информацию о предложении «Локо» подписать новый контракт

Тарасов опроверг информацию о предложении «Локо» подписать новый контракт

Фото доступно в сторис «инстаграма» Дмитрия Тарасова.

32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. Ранее он играл также за «Томь». За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.