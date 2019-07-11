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«Рома» попытается приобрести Алдервейрелда

«Рома» попытается приобрести Алдервейрелда
Футбол / Англия 0

Руководство «Ромы» рассматривает вариант с покупкой центрального защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда, сообщает Sky Sport Italia.

Представители римского клуба планируют на этой неделе прилететь в столицу Англии, чтобы обсудить возможный трансфер 30-летнего игрока национальной команды Бельгии.

По информации издания, «Рома» готова включить в сделку форварда Патрика Шика, которым интересуются «шпоры».

Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с июля 2015 года. Его соглашение с лондонским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.

В минувшей кампании Тоби помог «Тоттенхэму» в 50 матчах во всех турнирах. «Шпоры» заняли четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошли до финала Лиги чемпионов.

Алдервейрелд в следующем сезоне хочет снова дойти до финала Лиги чемпионов
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