Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хаджи, которым интересуется «Спартак», пройдёт медобследование в «Генке»

Хаджи, которым интересуется «Спартак», пройдёт медобследование в «Генке»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник румынского «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, принял решение продолжить карьеру в Бельгии. 20-летний игрок в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Генке», сообщает Sport.ro.

По информации издания, в новом клубе Хаджи будет зарабатывать € 800 тыс. в год. Его соглашение будет рассчитано на три сезона.

Ранее сообщалось, что на Яниса претендует также московский «Спартак», который предложил за футболиста € 12 млн.

Хаджи заинтересовались многие известные клубы Европы после успешной игры хавбека на молодёжном Евро-2019. В их число входят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Андерлехт».

Г. Хаджи: Янис рассматривал 3-4 варианта, решение он примет 11-12 июля
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент