Хаджи, которым интересуется «Спартак», пройдёт медобследование в «Генке»
Полузащитник румынского «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, принял решение продолжить карьеру в Бельгии. 20-летний игрок в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Генке», сообщает Sport.ro.
По информации издания, в новом клубе Хаджи будет зарабатывать € 800 тыс. в год. Его соглашение будет рассчитано на три сезона.
Ранее сообщалось, что на Яниса претендует также московский «Спартак», который предложил за футболиста € 12 млн.
Хаджи заинтересовались многие известные клубы Европы после успешной игры хавбека на молодёжном Евро-2019. В их число входят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Андерлехт».
Г. Хаджи: Янис рассматривал 3-4 варианта, решение он примет 11-12 июля
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