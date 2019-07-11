Хаджи, которым интересуется «Спартак», пройдёт медобследование в «Генке»

Полузащитник румынского «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, принял решение продолжить карьеру в Бельгии. 20-летний игрок в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Генке», сообщает Sport.ro.

По информации издания, в новом клубе Хаджи будет зарабатывать € 800 тыс. в год. Его соглашение будет рассчитано на три сезона.

Ранее сообщалось, что на Яниса претендует также московский «Спартак», который предложил за футболиста € 12 млн.

Хаджи заинтересовались многие известные клубы Европы после успешной игры хавбека на молодёжном Евро-2019. В их число входят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Андерлехт».