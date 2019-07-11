Россия уступила Бразилии в полуфинале Универсиады

Студенческая сборная России уступила Бразилии в полуфинале футбольного турнира Универсиады, которая проходит в Неаполе. Итоговый счёт встречи — 1:2.
Бразильцам удалось открыть счёт уже на 14-й минуте игры, автором забитого мяча стал полузащитник Рафаэль Барбоса дос Сантос. Всего через две минуты российская команда пропустила второй мяч — результативным ударом отметился хавбек Луис Эдуардо Флёри Пачеко. На 52-й минуте Михаил Погорелов сократил отставание в счёте, однако в оставшееся время уйти от поражения российской команде не удалось.
Россия — Бразилия — 1:2
Голы: Погорелов, 52 — Рафаэль, 14; Эдуардо, 16.
В другом полуфинале встретятся студенческие сборные Японии и Италии. Проигравшая команда сыграет с Россией в матче за третье место.
Напомним, в четвертьфинале Бразилия обыграла Украину (2:1), а Россия оказалась сильнее Ирландии (1:0).
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