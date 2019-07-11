Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д'Ивуар

В Суэце (Египет) на одноимённом стадионе состоялась игра 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Кот-д'Ивуар — Алжир. Победу одержали алжирские футболисты, оказавшиеся сильнее в послематчевой серии пенальти.

Основное время встречи завершилась со счётом 1:1. В составе сборной Алжира отличился полузащитник Софьян Фегули, а за Кот-д’Ивуар забил нападающий Жонатан Коджиа. В двух дополнительных таймах счёт остался прежним. В послематчевой серии пенальти игроки Алжира реализовали четыре удара, их соперники — три.

Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией. Кот-д’Ивуар покидает турнир.

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