«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» в матче ЛЕ, победитель пары сыграет с «Арсеналом»

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Сперанца» (Молдавия) проиграла «Нефтчи» (Азербайджан). Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Итоговый счёт игры — 0:3.

Победу гостям принесли результативные удары Эмина Махмудова, который реализовал пенальти, Стивена Жозеф-Монроуза и Рахмана Гаджиева. Ответный матч команды сыграют в следующий четверг, 18 июля. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с тульским «Арсеналом».

Напомним, «Арсенал» впервые в своей истории пробился в еврокубки. В минувшем сезоне тульская команда заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 играх чемпионата страны команда Игоря Черевченко набрала 46 очков.