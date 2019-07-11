«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» в матче ЛЕ, победитель пары сыграет с «Арсеналом»
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Сперанца» (Молдавия) проиграла «Нефтчи» (Азербайджан). Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Итоговый счёт игры — 0:3.
Победу гостям принесли результативные удары Эмина Махмудова, который реализовал пенальти, Стивена Жозеф-Монроуза и Рахмана Гаджиева. Ответный матч команды сыграют в следующий четверг, 18 июля. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с тульским «Арсеналом».
Напомним, «Арсенал» впервые в своей истории пробился в еврокубки. В минувшем сезоне тульская команда заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 играх чемпионата страны команда Игоря Черевченко набрала 46 очков.
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
11 июля 2019, четверг. 20:00 МСК
Сперанца
Ниспорены, Молдавия
0 : 3
Нефтчи
Баку, Азербайджан
0:1 – Махмудов – 16 (пен), 0:2 – Жозеф-Монроуз – 35, 0:3 – Гаджиев – 76
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