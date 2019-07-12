«Бананц» Файзуллина потерпел разгром в матче с «Чукаричками»

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сербские «Чукарички» принимали армянский «Бананц», который возглавляет российский тренер Ильшат Файзуллин. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Чукарички» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник Слободан Тадич, отличившийся на 43-й минуте. В конце второго тайма хавбек Стефан Ковач увеличил преимущество «Чукаричек». В компенсированное время Тадич оформил дубль.
Ответную игру «Бананц» и «Чукарички» проведут в Ереване на стадионе «Бананц». Встреча состоится 16 июля и начнётся в 18:00 мск.
Файзуллин был утвержден на должности главного тренера «Бананца» в начале сентября 2018 года.
Календарь и результаты матчей квалификационного этапа ЛЕ доступны на «Чемпионате».
- 12 июля 2019
-
00:28
-
00:27
-
00:07
-
00:04
- 11 июля 2019
-
23:53
-
23:48
-
23:29
-
23:18
-
22:59
-
22:59
-
22:40
-
22:38
-
22:18
-
22:16
-
21:54
-
21:47
-
21:34
-
21:26
-
21:20
-
21:02
-
21:02
-
20:44
-
20:36
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
20:05
-
19:59Шишкин может продолжить карьеру в «Сочи» Эксклюзив
-
19:56
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:19
-
19:06
-
19:06