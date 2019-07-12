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«Бананц» Файзуллина потерпел разгром в матче с «Чукаричками»

«Бананц» Файзуллина потерпел разгром в матче с «Чукаричками»
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сербские «Чукарички» принимали армянский «Бананц», который возглавляет российский тренер Ильшат Файзуллин. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Чукарички» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Слободан Тадич, отличившийся на 43-й минуте. В конце второго тайма хавбек Стефан Ковач увеличил преимущество «Чукаричек». В компенсированное время Тадич оформил дубль.

Ответную игру «Бананц» и «Чукарички» проведут в Ереване на стадионе «Бананц». Встреча состоится 16 июля и начнётся в 18:00 мск.

Файзуллин был утвержден на должности главного тренера «Бананца» в начале сентября 2018 года.

Календарь и результаты матчей квалификационного этапа ЛЕ доступны на «Чемпионате».

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
11 июля 2019, четверг. 21:30 МСК
Чукарички
Белград, Сербия
3 : 0
Бананц
Ереван, Армения
1:0 – Tedić – 43, 2:0 – Ковач – 80, 3:0 – Tedić – 90+2
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