«Бананц» Файзуллина потерпел разгром в матче с «Чукаричками»

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сербские «Чукарички» принимали армянский «Бананц», который возглавляет российский тренер Ильшат Файзуллин. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Чукарички» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Слободан Тадич, отличившийся на 43-й минуте. В конце второго тайма хавбек Стефан Ковач увеличил преимущество «Чукаричек». В компенсированное время Тадич оформил дубль.

Ответную игру «Бананц» и «Чукарички» проведут в Ереване на стадионе «Бананц». Встреча состоится 16 июля и начнётся в 18:00 мск.

Файзуллин был утвержден на должности главного тренера «Бананца» в начале сентября 2018 года.

Календарь и результаты матчей квалификационного этапа ЛЕ доступны на «Чемпионате».