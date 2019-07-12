Появилось фото выездной формы «Атлетико» на сезон-2019/20
Ресурс Footyheadlines представил выездной комплект игровой формы мадридского «Атлетико», в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Экипировка выполнена в чёрном цвете с красными вставками. В прошлом сезоне гостевые футболки мадридцев были голубые. Техническим спонсором мадридского клуба является американская фирма Nike.
Выездная форма «Атлетико» на сезон-2019/20
Фото: Footyheadlines
«Атлетико» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, отстав от триумфатора соревнования «Барселоны» на 11 очков. В Лиге чемпионов «матрасники» добрались до стадии 1/8 финала, где уступили «Ювентусу», несмотря на победу в первом матче со счётом 2:0. Из Кубка Испании подопечные Диего Симеоне вылетели в 1/8 финала, дважды сыграв вничью с «Жироной».
Источник: «Барселона» выплатила «Атлетико» € 120 млн за Гризманна
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