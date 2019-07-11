Источник: «Барселона» выплатила «Атлетико» € 120 млн за Гризманна
Каталонская «Барселона» выплатила мадридскому «Атлетико» € 120 млн в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает L'Equipe.
Ожидается, что контракт Антуана с сине-гранатовыми будет рассчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года.
Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико» в середине мая. После недавних комментариев президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу мадридцы выступили с официальным заявлением, в котором обвинили каталонцев и футболиста в неуважении.
Антуан выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.
«Барселона» не будет брать кредит на Гризманна
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