Аспиликуэта: глядя на Лэмпарда, хочется становиться лучше

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.

«Лэмпард был в «Челси» на протяжении долгого и успешного времени, он стал примером для всех. Глядя на него, хочется устанавливать новые рекорды и становиться только лучше. Мы должны быть благодарны за то, что у нас есть возможность защищать цвета этой команды. Мы находимся в предвкушении нового сезона. «Челси» нужно снова научиться побеждать как команда. В новом сезоне может многое произойти, но мы обязаны взять на себя ответственность и работать изо всех сил, чтобы стать лучше», — приводит слова Аспиликуэты Goal.com.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).