Корниленко сделает символический удар по мячу перед матчем «Крылья» — ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, который восстанавливается после травмы и начнёт предстоящий сезон в новом качестве – тренера, прибудет на игру самарской команды против московского ЦСКА. Сергей сделает первый символический удар по мячу перед началом встречи и даст старт новому футбольному сезону в Самаре, сообщает пресс-служба волжской команды.



Сергей выступал за «Крылья Советов» с 2011 года. За девять лет провёл 205 матчей, в которых отметился 56 забитыми мячами. Вместе с Андреем Карякой является лучшим бомбардиром в российской истории клуба.



Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов объявил, что Корниленко завершает карьеру игрока и войдёт в тренерский штаб Миодрага Божовича. Главный тренер самарской команды отметил, что Корниленко будет персонально работать с игроками атакующей линии «Крыльев Советов» и приступит к своим обязанностям по окончании реабилитации после травмы.

Корниленко завершит карьеру игрока и войдёт в тренерский штаб «Крыльев Советов»