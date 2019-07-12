Женская сборная России сохранила 25-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная России продолжает занимать 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован сегодня, 12 июля, на официальном сайте организации.



По-прежнему возглавляет рейтинг победившая на прошедшем чемпионате мира сборная США, у которой 2180 очков. Сборная Германии с 2059 баллами располагается на втором месте. На третье место с восьмого поднялась команда Нидерландов, которая дошла до финала мирового первенства (2037).



Далее в рейтинге идут Франция (2029 очков), Англия (2027), бронзовый призёр чемпионата мира Швеция (2021), Канада (1976), Австралия (1965), КНДР (1940), а замыкает топ-10 команда Бразилии (1938).