Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Погба забил пахом и отпраздновал гол, несмотря на боль

Погба забил пахом и отпраздновал гол, несмотря на боль
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил гол необычным образом на тренировке команды.

Во время занятий на предсезонном сборе в Австралии мяч после выноса защитника угодил французу в пах, после чего отскочил в сетку. Погба, несмотря на боль, отпраздновал взятие ворот, но позднее всё же взял паузу, чтобы переждать болевые ощущения.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее сообщалось, что Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно и присоединиться к мадридскому «Реалу». По информации СМИ, «Королевский клуб» готов предложить манкунианцам € 125 млн за 26-летнего футболиста.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.

«Реал» готов заплатить за Погба € 125 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент