Погба забил пахом и отпраздновал гол, несмотря на боль

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил гол необычным образом на тренировке команды.
Во время занятий на предсезонном сборе в Австралии мяч после выноса защитника угодил французу в пах, после чего отскочил в сетку. Погба, несмотря на боль, отпраздновал взятие ворот, но позднее всё же взял паузу, чтобы переждать болевые ощущения.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее сообщалось, что Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно и присоединиться к мадридскому «Реалу». По информации СМИ, «Королевский клуб» готов предложить манкунианцам € 125 млн за 26-летнего футболиста.
В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.
- 12 июля 2019
-
15:43
-
15:38
-
15:19
-
15:09
-
15:06
-
14:51
-
14:46
-
14:42
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:00
-
13:39
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:13
-
12:45
-
12:43
-
12:27
-
12:13
-
12:10
-
11:52
-
11:52
-
11:39
-
11:26
-
11:24
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:34
-
10:29
-
10:26
-
10:05