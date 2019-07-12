Погба забил пахом и отпраздновал гол, несмотря на боль

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил гол необычным образом на тренировке команды.



Во время занятий на предсезонном сборе в Австралии мяч после выноса защитника угодил французу в пах, после чего отскочил в сетку. Погба, несмотря на боль, отпраздновал взятие ворот, но позднее всё же взял паузу, чтобы переждать болевые ощущения.

Видео доступно на «Чемпионате».



Ранее сообщалось, что Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно и присоединиться к мадридскому «Реалу». По информации СМИ, «Королевский клуб» готов предложить манкунианцам € 125 млн за 26-летнего футболиста.



В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.