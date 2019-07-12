«Барселона» связывалась с агентами ван Дейка, игрок отказался вести переговоры

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в настоящее время не намерен покидать клуб.



По информации Mirror, этим летом переманить 28-летнего футболиста в свои ряды пыталась «Барселона». Сине-гранатовые связались с представителями игрока, однако сторона Вирджила дала понять, что не заинтересована в переговорах.



Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года, став самым дорогим защитником в истории футбола – сумма трансфера составила € 84,65 млн. В первый сезон с Вирджилом команда добралась до финала Лиги чемпионов, где проиграла «Реалу» со счётом 1:3. В минувшей кампании красные вновь дошли до решающего матча турнира и на этот раз одержали победу – со счётом 2:0 был обыгран «Тоттенхэм Хотспур». Также мерсисайдцы заняли второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав рекордные 97 очков и лишь на одно очко отстав от «Манчестер Сити».

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