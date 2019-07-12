Защитник «Атлетико»: за ближайший год Фелиш удвоит или утроит свою стоимость

Защитник «Атлетико» Аугусто Фелипе, перешедший в клуб этим летом из «Порту», рассказал о способностях новичка «матрасников» нападающего Жоау Фелиша, трансфер которого из «Бенфики» обошёлся мадридцам в € 126 млн.
«Жоау – великолепный игрок. Португальским болельщикам уже довелось увидеть, насколько зрелый футбол он показывает в свои 19 лет. Он очень умён, быстр, пластичен. Теперь мы с Фелишем одноклубники, и он сможет помочь мне. Раньше мне было очень тяжело с ним, потому что это очень качественный футболист. Тем не менее он всё ещё очень молод и обладает невероятным потенциалом. Уверен, он доставит много радости фанатам «Атлетико».
Сейчас нужно сохранять спокойствие. Думаю, за ближайший год Фелиш удвоит или утроит свою стоимость», — приводит слова Фелипе Marca.
- 12 июля 2019
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