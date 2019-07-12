«Ювентус» и «Аякс» близки к договорённости о трансфере Де Лигта
Центральный защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус». Клубы продвинулись в переговорах. Ожидается, что стороны могут договориться о сделке уже в ближайшее время, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Де Лигт ранее согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Теперь 19-летний футболист ждёт, пока действующие чемпионы итальянской Серии А договорятся о трансфере с его нынешним клубом.
Этим летом приобрести Маттейса пытались также «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона».
Де Лигт — воспитанник «Аякса». В минувшем сезоне защитник национальной команды Нидерландов на клубном уровне забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 55 матчах.
«Ювентус» сделал «Аяксу» улучшенное предложение по де Лигту
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