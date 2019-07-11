«Ювентус» сделал «Аяксу» улучшенное предложение по де Лигту
Туринский «Ювентус» продолжает переговоры о приобретении защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает De Telegraaf.
По информации издания, бьянконери сделали амстердамцам улучшенное предложение по 19-летнему футболисту в размере € 67 млн. Отмечается, что в «Ювентусе» хотят как можно быстрее закрыть сделку, чтобы не дать де Лигту уехать с его нынешней командой на сбор в Австрию и уже в субботу, 13 июля, представить его болельщикам.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб предлагал «Аяксу» за игрока € 50 млн плюс € 20 млн в виде бонуса, в то время как нидерландцы настаивали на сумме в € 75 млн. Также в СМИ появлялась информация, согласно которой в услугах молодого защитника заинтересованы «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
Райола: «Ювентус»? С де Лигтом уже всё согласовано, теперь шаг за «Аяксом»
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