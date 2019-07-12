«Арсенал» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Динамо» определились с составами на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Комбаров, Горбатенко, Костадинов, Ткачёв, Лесовой, Банда, Кангва Э.
Запасные: Денисов, Нигматуллин, Володько, Шамов, Хагуш, Коне, Пантелеев, Чаушич, Кангва К., Луценко, Аджоев, Тудорие.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Юсупов, Шиманьски, Жоаозиньо, Кардозу, Шейдаев.
Запасные: Лещук, Рыков, Панченко, Черных, Липовой, Калинин, Ордец, Москвичёв, Грулёв, Соу, Рауш.
Матч «Арсенал» — «Динамо» состоится в Туле на стадионе «Арсенал» сегодня, 12 июля, и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В минувшем сезоне «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице российского первенства, «Динамо» финишировало 12-м.
- 12 июля 2019
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