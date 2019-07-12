«Ростов» объявил о переходе Бабурина

Вратарь «Зенита» Егор Бабурин перешёл в «Ростов», сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подписал с «Ростовом» четырёхлетний контракт.

25-летний Бабурин — воспитанник петербургского футбола. За основной состав «Зенита» он дебютировал в 2013-м году. За первую команду петербургского клуба Бабурин провёл семь матчей, в которых пропустил два мяча. В сезоне-2018/19 голкипер выступал за «Рубин» на правах аренды. Сыграл пять матчей за молодёжную сборную России и пропустил три гола. Чемпион России-2014/15 в составе «Зенита».

«Ростов» в минувшем сезоне финишировал на девятом месте в Российской Премьер-Лиге и не пробился в еврокубки. В 1-м туре РПЛ нового сезона ростовчане дома сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 13 июля.