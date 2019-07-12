Гризманн: буду преданно биться за футболку «Барселоны»
Французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход из мадридского «Атлетико» в «Барселону».
«Пришло время принять новый вызов. Наконец-то наши пути с „Барселоной“ объединились. Я буду преданно биться за футболку команды», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.
Сумма выкупа французского футболиста составила € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.
Трансфер Гризманна в «Барселону» — шестой в списке самых дорогих в истории
- 12 июля 2019
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