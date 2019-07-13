Крыховяк: самое главное для «Локомотива» сейчас — выиграть чемпионат России

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от нового сезона, в котором команде предстоит выступить в Лиге чемпионов.

«Игра с «Зенитом» за Суперкубок? Очень счастлив, что нам удалось победить в этом матче. Так начать сезон важно для любой команды. Мы добыли трофеи, и теперь считаю, что нужно уверенно продолжить новый сезон. Также очень важно быть готовыми к первой игре в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Мы обыграли «Зенит» и взяли трофей. Победа должна помочь нам в психологическом плане чувствовать себя ещё увереннее. Это откладывается у тебя в голове. Но сейчас для нас самое главное выиграть сам чемпионат России.

Ожидания от Лиги чемпионов? Будет очень важно финишировать в двойке лучших команд на групповом этапе Лиги чемпионов. Обязательно нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне», — приводят слова Крыховяка «Известия».

«Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.