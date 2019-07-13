Крыховяк: самое главное для «Локомотива» сейчас — выиграть чемпионат России

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от нового сезона, в котором команде предстоит выступить в Лиге чемпионов.
«Игра с «Зенитом» за Суперкубок? Очень счастлив, что нам удалось победить в этом матче. Так начать сезон важно для любой команды. Мы добыли трофеи, и теперь считаю, что нужно уверенно продолжить новый сезон. Также очень важно быть готовыми к первой игре в новом розыгрыше Лиги чемпионов.
Мы обыграли «Зенит» и взяли трофей. Победа должна помочь нам в психологическом плане чувствовать себя ещё увереннее. Это откладывается у тебя в голове. Но сейчас для нас самое главное выиграть сам чемпионат России.
Ожидания от Лиги чемпионов? Будет очень важно финишировать в двойке лучших команд на групповом этапе Лиги чемпионов. Обязательно нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне», — приводят слова Крыховяка «Известия».
«Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
- 13 июля 2019
-
03:43
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:06
-
01:50
-
01:30
-
01:09
-
00:46
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:08
- 12 июля 2019
-
23:56
-
23:29
-
23:29
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
23:05
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:37
-
21:33
-
21:22
-
21:15
-
20:58
-
20:42
-
20:37