Президент «Атлетико»: у нас есть доказательства нарушений при переходе Гризманна

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал появившиеся сообщения о несогласии клуба из испанской столицы с условиями проведённого перехода французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону».
По его словам, клуб владеет информацией, что нападающий согласовал соглашение с каталонским клубом ещё 9 марта, а опция выкупа контракта за € 120 млн, которой воспользовался француз, стала возможной только после 1 июля. «Раз клуб сделал такое заявление, значит, у нас есть доказательства. Мы должны всё изучить, после чего будем требовать сумму, которую посчитаем необходимой», — приводит слова Сересо Football Espana.
Напомним, вступивший силу с 1 июня пункт контракта позволил «Барселоне» сэкономить на переходе 28-летнего форварда сборной Франции около € 80 млн.
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