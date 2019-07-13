«Реал Сосьедад» получит € 24 млн за переход Гризманна в «Барселону»

Переход нападающего Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» в каталонскую «Барселону» принесёт выгоду клубу «Реал Сосьедад». Команда из Сан-Себастьяна, за который француз выступал с 2009 по 2014 год, заработает на его трансфере € 24 млн, говорится в сообщении Marca.



Контракт Гризманна при переходе в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» включал пункт, согласно которому клуб из Сан-Себастьяна получит 20% суммы от будущей перепродажи игрока. Тогда француз перешёл в стан «матрасников» за € 30 млн.



Напомним, «Барселона» выкупила Гризманна за отступные в размере € 120 млн. Мадридский клуб не согласен с тем, как была проведена сделка. Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что будет требовать от каталонцев выплаты ещё € 80 млн за 28-летнего нападающего сборной Франции.