Форвард «Ростова» Шомуродов: на тренировках Карпин не стесняется в выражениях

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов рассказал о различиях в поведении главного тренера клуба Валерия Карпина в игровом процессе и личном общении, а также поделился задачами на сезон.



«Как охарактеризую Карпина? В двух словах это сделать довольно сложно. Безусловно, как тренер, Валерий Георгиевич иногда бывает очень требовательным и жёстким, но при этом с игроками он общается весьма открыто.



Во время тренировки он не стесняется в выражениях, может чётко дать понять, что его не устраивает в действиях того или иного подопечного. Зато в личном общении он абсолютно другой: со всеми дружелюбен, ко всем относится по-доброму.



Пока мы ещё не обсуждали с руководством задачи на ближайший год. Но мы особо не сомневаемся, что от нас будут ждать именно попадания в зону Лиги Европы. Постараемся справиться», — приводит слова Шомуродова RT.