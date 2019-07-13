Форвард «Ростова» Шомуродов: на тренировках Карпин не стесняется в выражениях

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов рассказал о различиях в поведении главного тренера клуба Валерия Карпина в игровом процессе и личном общении, а также поделился задачами на сезон.
«Как охарактеризую Карпина? В двух словах это сделать довольно сложно. Безусловно, как тренер, Валерий Георгиевич иногда бывает очень требовательным и жёстким, но при этом с игроками он общается весьма открыто.
Во время тренировки он не стесняется в выражениях, может чётко дать понять, что его не устраивает в действиях того или иного подопечного. Зато в личном общении он абсолютно другой: со всеми дружелюбен, ко всем относится по-доброму.
Пока мы ещё не обсуждали с руководством задачи на ближайший год. Но мы особо не сомневаемся, что от нас будут ждать именно попадания в зону Лиги Европы. Постараемся справиться», — приводит слова Шомуродова RT.
- 13 июля 2019
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:36
-
15:22
-
15:00
-
14:55
-
14:33
-
14:24
-
14:23
-
14:04
-
13:53
-
13:52
-
13:35
-
13:18
-
13:12
-
12:56
-
12:40
-
12:32
-
12:07
-
12:07
-
11:42
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32