Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Михайлович сообщил, что болен лейкемией
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.

«Обследование показало, что у меня лейкемия. Когда узнал об этом, то это был настоящий удар. Я несколько дней плакал, но это не были слёзы страха. Я уважаю болезнь и столкнусь с ней, смотря в глаза, как всегда.

Не могу дождаться, когда пойду в больницу, чтобы начать бой. Противник агрессивен, но его можно победить. Объяснил ситуацию моим игрокам, у нас была телефонная конференция с ними. Естественно, у меня были слёзы на глазах. Сказал им, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Я выиграю битву для моей семьи, для моих детей, для всех, кто любит меня», — приводит слова Михайловича Football Italia.

СМИ: Михайлович потребует у «Спортинга» € 10 млн за разрыв контракта
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент