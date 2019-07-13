Михайлович сообщил, что болен лейкемией
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
«Обследование показало, что у меня лейкемия. Когда узнал об этом, то это был настоящий удар. Я несколько дней плакал, но это не были слёзы страха. Я уважаю болезнь и столкнусь с ней, смотря в глаза, как всегда.
Не могу дождаться, когда пойду в больницу, чтобы начать бой. Противник агрессивен, но его можно победить. Объяснил ситуацию моим игрокам, у нас была телефонная конференция с ними. Естественно, у меня были слёзы на глазах. Сказал им, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Я выиграю битву для моей семьи, для моих детей, для всех, кто любит меня», — приводит слова Михайловича Football Italia.
СМИ: Михайлович потребует у «Спортинга» € 10 млн за разрыв контракта
- 13 июля 2019
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