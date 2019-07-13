Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.

«Обследование показало, что у меня лейкемия. Когда узнал об этом, то это был настоящий удар. Я несколько дней плакал, но это не были слёзы страха. Я уважаю болезнь и столкнусь с ней, смотря в глаза, как всегда.

Не могу дождаться, когда пойду в больницу, чтобы начать бой. Противник агрессивен, но его можно победить. Объяснил ситуацию моим игрокам, у нас была телефонная конференция с ними. Естественно, у меня были слёзы на глазах. Сказал им, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Я выиграю битву для моей семьи, для моих детей, для всех, кто любит меня», — приводит слова Михайловича Football Italia.