Кудряшов: матч со «Спартаком» уже перестал быть для меня особенным

Защитник Фёдор Кудряшов поделился впечатлениями от перехода в «Сочи» и рассказал о предстоящем матче со «Спартаком» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Приятно, что я оказался в «Сочи». Войдя в раздевалку, почувствовал, что здесь внутренне легко. Все ребята простые, и я на тренировке в этом убедился. Думаю, в плане адаптации у меня никаких проблем не будет.
В Сочи я трижды играл за сборную: с Бельгией, Хорватией и Турцией. Здесь прекрасный стадион, и на всех трёх играх он полностью заполнялся. Прекрасная инфраструктура вокруг стадиона. 10 дней назад с семьёй прилетал сюда. Мне очень понравилось.
Я советовался с супругой. Мне было важно её мнение при выборе команды. Получилось так, как получилось. Я оказался здесь. Я рад.
Будет ли матч со «Спартаком» особенным? Этот матч уже перестал быть для меня особенным. Это просто матч против «Спартака». Против этой команды все хотят себя показать, и я — не исключение.
Очень рад, что в Сочи вернулся большой футбол. Надеюсь, что это долгосрочный проект, который будет развиваться, ведь тут прекрасный регион», — сказал Кудряшов в интервью пресс-службе «Сочи».
Видео доступно на странице «Сочи» в «Инстаграме».
Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 13 июля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.
- 13 июля 2019
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