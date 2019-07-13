Кудряшов: матч со «Спартаком» уже перестал быть для меня особенным

Защитник Фёдор Кудряшов поделился впечатлениями от перехода в «Сочи» и рассказал о предстоящем матче со «Спартаком» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Приятно, что я оказался в «Сочи». Войдя в раздевалку, почувствовал, что здесь внутренне легко. Все ребята простые, и я на тренировке в этом убедился. Думаю, в плане адаптации у меня никаких проблем не будет.

В Сочи я трижды играл за сборную: с Бельгией, Хорватией и Турцией. Здесь прекрасный стадион, и на всех трёх играх он полностью заполнялся. Прекрасная инфраструктура вокруг стадиона. 10 дней назад с семьёй прилетал сюда. Мне очень понравилось.

Я советовался с супругой. Мне было важно её мнение при выборе команды. Получилось так, как получилось. Я оказался здесь. Я рад.

Будет ли матч со «Спартаком» особенным? Этот матч уже перестал быть для меня особенным. Это просто матч против «Спартака». Против этой команды все хотят себя показать, и я — не исключение.

Очень рад, что в Сочи вернулся большой футбол. Надеюсь, что это долгосрочный проект, который будет развиваться, ведь тут прекрасный регион», — сказал Кудряшов в интервью пресс-службе «Сочи».

Видео доступно на странице «Сочи» в «Инстаграме».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 13 июля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.