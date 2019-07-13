Скончался брат Зидана

В возрасте 54 лет ушёл из жизни Фарид Зидан, брат главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной фатального исхода стал рак, с которым француз боролся на протяжении некоторого времени. Все члены первой команды «Реала» почтили память Фарида минутой молчания перед тренировкой в Монреале.

Ранее сообщалось, что Зидан покинул расположение «Реала» в Канаде по личным причинам. В его отсутствие тренировки проводит второй тренер — Дэвид Беттони.

Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года. За три неполных сезона мадридский клуб под руководством француза три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также однажды стал чемпионом Испании. Летом 2018 года Зидан ушёл в отставку по собственному желанию, но 11 марта 2019 года вновь возглавил клуб.