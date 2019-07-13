Фото: Азар после перехода в «Реал» продолжает носить чехол с атрибутикой «Челси»

Новоиспечённый вингер «Реала» Эден Азар продолжает использовать чехол для телефона, на котором присутствует атрибутика «Челси».

Соответствующая деталь замечена на фото, которое было сделано по прилёте «Королевского клуба» в Монреаль, где команда уже начала готовиться к новому сезону. На снимке видно, что новичок «сливочных» держит в руке телефон, на чехле которого изображены его трое сыновей в футболках «Челси».

Фото доступно в «твиттере» The Blues.

28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт до лета 2024 года. За «Челси» бельгийский вингер выступал в период с 2012 по 2019 год.