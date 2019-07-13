Хусаинов: в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» не поставили чистый пенальти

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судья Владимир Москалёв должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (в данный момент счёт 0:0, идёт первый тайм).
«В ворота «Спартака» не поставили чистый пенальти. Это фол. Рассказов прыгнул в ногу, не сыграл в мяч. Пенальти и жёлтая карточка», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Спартака» Андреем Панковым.
Эпизод произошёл на 21-й минуте. Бурмистров пробил издали — Максименко отразил мяч перед собой, а Рассказов помешал Казаеву сыграть на добивании. После контакта с Рассказовым Казаев некоторое время оставался на газоне.
Матч «Спартак» — «Сочи» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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