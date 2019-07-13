«Сампдория» объявила о переходе Мурильо
Колумбийский защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо перешёл в генуэзскую «Сампдорию», сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Генуэзский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 за € 2 млн с обязательством выкупа за € 12 млн. Колумбиец подписал с «Сампдорией» соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года.
27-летний Мурильо выступал за «Валенсию» с 2017 года. Во второй половине минувшего сезона колумбийский защитник на правах аренды выступал за «Барселону». В составе каталонского клуба он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах. Мурильо играл также за «Удинезе», «Гранаду», «Кадис», «Лас-Пальмас» и «Интер». За сборную Колумбии сыграл 28 матчей и забил один гол.
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