На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге хулиганы напали на болельщиков «Уфы», которые приехали на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3), сообщает Pro Sport Story.
По данным источника, 16 фанатов гостей, среди которых были девушки, гуляли возле стадиона и на них неожиданно напала группа лиц численностью до 50 человек. Уфимцы сумели отразить нападение, после чего скрылись в ближайшем кафе и забаррикадировались в нём. В результате нападения один из уфимцев получил травму головы. Прибывшая полиция задержала только четырёх болельщиков из Башкортостана, нападавшие к тому времени уже разбежались.
Во 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».
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- 13 июля 2019
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