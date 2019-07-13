Джикия: в первом тайме «Спартак» провалился, но в целом контролировал игру

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Игра была тяжёлая, но выиграли – это главное для первого тура. В первом тайме мы немного провалились, но в целом контролировали игру. Да, отошли назад, перетерпели, но давили до конца и забили. Не знаю, был ли пенальти, но судейство я никогда не обсуждаю.



Что касается того, что я теперь капитан, то я и раньше выходил с капитанской повязкой на левой руке. Есть определённая ответственность, но я к ней готов.



Команда соперника часто ложилась на поле, поэтому и было добавлено семь минут. Я сам не против потянуть время иногда, бывает такое – всё нормально. Для «Сочи» это была первая игра в РПЛ, хотели биться с таким соперником, как «Спартак». Они огромные молодцы, старались. Думаю, с ними никому не будет легко, они потерпят соперникам нервы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.