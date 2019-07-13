Кононов: Гилерме — хороший голкипер, а Максименко — будущее «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» прокомментировал слухи о возможном переходе в стан красно-белых голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.
«На данный момент мы работаем над тем, чтобы усилить команду. По линиям не могу сказать, но усиления будут. Максименко — хороший вратарь, игрок молодёжной сборной. Посмотрим, что будет дальше. По трансфрам не могу говорить, потому что их будет объявлять руководство.
Гилерме — хороший футболист, он принес много пользы «Локомотиву». Он игрок сборной России. Быть ли ему в нынешней команде, решать руководству «Локо». Максименко — будущее «Спартака», а всеми вратарями, прошедшими от академии до основной команды, мы дорожим», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
- 13 июля 2019
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