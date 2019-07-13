Максименко: слухи о Гилерме? Без комментариев

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» прокомментировал слухи о возможном переходе в стан красно-белых голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.
«Не нервируют ли слухи о Гилерме? Без комментариев», — сказал Максименко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» предлагает Гилерме € 9 млн за три года контракта и € 3 млн — в качестве подъёмных. При этом красно-белые хотят заполучить вратаря непосредственно сейчас, но «железнодорожники» готовы отпустить его не менее чем за € 5 млн. «Спартак» вряд ли решится вкладывать в подписание футболиста € 17 млн, которые включают зарплату, подъёмные и сумму трансфера. Существует вероятность, что Маринато сам выкупит свой контракт, однако в таком случае его доход составит € 7 млн за три года.
- 13 июля 2019
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