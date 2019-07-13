Сульшер пока не определился с капитаном «Манчестер Юнайтед» на новый сезон
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о выборе капитана команды на сезон-2019/20.
«Конечно, у нас есть несколько вариантов того, кто станет капитаном. Когда начнётся сезон, мы об этом объявим. Посмотрим, как пройдёт предсезонная подготовка. Пока мы не определимся, повязку будет носить Эшли Янг. Почему я считаю, что Поль Погба может быть капитаном? Не думаю, что это нужно объяснять. Мы обсудим это позже», — приводит слова Сульшера Mirror.
В минувшем сезоне «красные дьяволы» заняли 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 матчах команда из Манчестера одержала 19 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В следующей кампании «МЮ» примет участие в Лиге Европы.
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