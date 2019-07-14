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Алдервейрелд согласовал личный контракт с «Ромой»

Алдервейрелд согласовал личный контракт с «Ромой»
Футбол / Англия 0

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд близок к переходу в «Рому», сообщает Calciomercato.

По информации источника, 30-летний игрок национальной команды Бельгии согласовал условия личного контракта с римским клубом. Соглашение будет рассчитано на четыре года, а зарплата Алдервейрелда составит € 3 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что «Рома» готова включить в сделку форварда Патрика Шика, которым интересуются «шпоры».

Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с июля 2015 года. Его соглашение с лондонским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.

В минувшей кампании Тоби помог «Тоттенхэму» в 50 матчах во всех турнирах. «Шпоры» заняли четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошли до финала Лиги чемпионов.

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