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Неймар: камбэк с «Барселоной» против «ПСЖ» — лучшее воспоминание в карьере

Неймар: камбэк с «Барселоной» против «ПСЖ» — лучшее воспоминание в карьере
Футбол / Испания 0

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился самым приятным воспоминанием в карьере.

«Лучшей момент в футболе? У меня таких два. Сперва была победа на Олимпийских играх с Бразилией, а затем камбэк с «Барселоной» против «ПСЖ». Чувства, которые мы испытали после шестого гола… Я никогда не чувствовал ничего подобного, это было невероятно», — приводит слова Неймара Oh My Goal.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

Неймар 15 июля присоединится к «ПСЖ» и проведёт встречу с Леонардо
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