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Дембеле не перейдёт в «Баварию»

Дембеле не перейдёт в «Баварию»
Футбол / Германия 0

Полузащитник испанской «Барселоны» Усман Дембеле отклонил предложение о переходе в мюнхенскую «Баварии», сообщает Bild.

По сведениям источника, игрок хочет остаться в стане сине-гранатовых. Тем не менее руководство каталонского клуба не оставляет надежд расстаться с футболистом.

Дембеле перешёл в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии» за € 125 млн. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Всего за «Барселону» Дембеле принял участие в 65 играх, где отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами во всех турнирах. Контракт 22-летнего полузащитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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