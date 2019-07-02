«Барселона» отклонила первое предложение «Баварии» по Дембеле

«Бавария» предприняла попытку подписать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, чемпион Германии был готов заплатить за 22-летнего игрока € 70 млн. На «Камп Ноу» посчитали такое предложение мюнхенского клуба недостаточным и отклонили его. В «Барсе» ожидают, что «Бавария» сделает новое предложение и увеличит сумму за француза. При этом сообщается, что сине-гранатовые будут готовы расстаться с игроком за € 95 млн.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за € 125 млн. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Контракт француза с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.